وزير الخارجية الايراني يؤكد ضرورة الحفاظ على التعددية

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: انه ورغم محاولات الولايات المتحدة الاميركية لتقويض الدبلوماسية (الايرانية) فقد كان لنا لقاء مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ووزير الخارجية جان ايف لودريان.

ونوه الى حواراته الصحفية مع "يورونيوز" "وفرانس برس" و"فرانس 24" واضاف: انه ينبغي الحفاظ على التعددية.

وقال ظريف في ختام تغريدته: انه وبعد توقف يوم واحد في طهران ستكون المحطات التالية ؛ بكين وطوكيو وكوالالمبور.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى كبار المسؤولين في الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي والامن في المنطقة.

انتهى ** 2342