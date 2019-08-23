دبلوماسي ايراني: الحظر تهديد لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة

وفي كلمته الجمعة امام الاجتماع المشترك للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حذر كاظم غريب آبادي من التداعيات الخطيرة المترتبة على التفرد والحظر غير القانوني على مكافحة الجريمة الدولية المنظمة ، بما في ذلك المخدرات، وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية على اساس الادراك الواعي وصولا الى اجتثاث جذور هذه المشاكل .

واشار الى ان مكافحة الجريمة المنظمة باتت تحديا رئيسا امام المجتمع الدولي نظرا لظهور جوانب جديدة منها ، بما في ذلك الجريمة الإلكترونية ، وأضاف ان مواجهة هذا التحدي يستلزم نهجا شاملا يقوم على التفهم الواعي للظروف التي تقف وراء ظهور هذا التحدي كما يحتاج الى تعاون دولي حقيقي.

واكد أنه في هذا المنعطف الحرج الذي تتعرض فيه التعددية للخطر جراء مغامرات عدد قليل من الدول وسياساتها غير الحكيمة ، هنالك حاجة الى تعاون وتنسيق دولي قوي يحظى بدعم وتوجيه من منظمة الامم المتحدة.

ونوه الى جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مكافحة المخدرات ومنها عبر اتخاذ استراتيجيات وسياسات واسعة لمكافحة بيع المخدرات والتقليل الى ادنى حد ممكن من التداعيات السلبية للادمان عليها والارتقاء بالصحة العامة وايجاد مجتمع خال من الادمان.

ولفت الى التداعيات السلبية للحظر على الجهود الواسعة للجمهورية الاسلامية الايرانية في طريق مكافحة المخدرات والجرائم الدولية المنظمة واكد بان الاجراءات القسرية احادية الجانب والحظر غير القانوني وكذلك اقسى اشكال الارهاب الاقتصادي ضد الجمهورية الاسلامية والرامية لتحقيق مآرب سياسية غير قانونية، تعد اكبر تهديد في طريق الوصول الى اهداف التنمية المستديمة في ايران والكثير من الجيران وان هذه القضية ادت بذاتها الى ايجاد عقبة امام التعاون الدولي وتنفيذ المبادرات الاقليمية والثنائية لذا فان فارضي هذا الحظر مسؤولون بصورة مباشرة عن التداعيات الكارثية للاخلال بحملة التصدي للمخدرات والجريمة والارهاب.

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