متحدث الخارجية الايرانية: ظريف يزور الصين واليابان وماليزيا

وقال موسوي في تصريح له مساء الجمعة، انه وفي سياق متابعة وتنفيذ الدبلوماسية النشطة والمتوازنة للجمهورية الاسلامية الايرانية سيبدا وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاحد جولة على راس وفد الى شرق اسيا تشمل الصين واليابان وماليزيا.

واوضح بان ظريف سيبحث خلال هذه الجولة بشان العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وقد عاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى طهران فجر اليوم السبت في ختام جولته الاوروبية التي شملت الدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج اضافة الى فرنسا.

وكان ظريف قد التقى كبار المسؤولين في الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي والامن في المنطقة.

وخلال زيارته الى باريس المحطة الاخيرة من جولته الاوروبية التقى وزير الخارجية الايراني، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين وصف ظريف اجتماعه بالرئيس الفرنسي، بانه كان بناء وجيدا، مؤكدا بان الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض.

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