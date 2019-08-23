٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83447998
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منتخب ناشئة وشباب ايران في المركز الثالث ببطولة آسيا للووشو

منتخب ناشئة وشباب ايران في المركز الثالث ببطولة آسيا للووشو

طهران / 24 اب /اغسطس /ارنا- حل منتخب ناشئة وشباب ايران للووشو للبنين والبنات في المركز الثالث ببطولة آسيا لفئتي الساندا والتاولو ومركز الوصافة في فئة الساندا.

وفي ختام المنافسات احرز منتخب ايران 6 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 4 برونزية في فئة الساندا ليحل في مركز الوصافة فيما بلغ المجموع لفئتي الساندا والتاولو 7 ميداليات ذهبية و 5 فضية و 11 برونزية محتلا المركز الثالث بالبطولة.

واحرزت الصين البطولة في الساندا (8 ذهبية و 2 فضية و 1 برونزية) وفي المجموع (20 ذهبية و 2 فضية و 1 برونزية) فيما حلت فيتنام في المركز الثالث في الساندا (2 ذهبية و 2 فضية و 4 برونزية) وجاءت ماكاو في المركز الثاني في المجموع (7 ذهبية و 9 فضية و 3 برونزية) علما بان جميع ميداليات ماكاو جاءت في التاولو.

وكانت ايران قد حلت ايضا في المركز الثالث في المجموع والمركز الثاني في الساندا في البطولة السابقة التي جرت في كويا الجنوبية عام 2017 .

وشارك في بطولة ناشئة وشباب اسيا للووشو في ماكاو وهي النسخة العاشرة ، 400 لاعب ولاعبة من 20 دولة اسيوية.

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