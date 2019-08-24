هنية يبارك عملية رام الله ويؤكد ان القدس خط احمر

وقال خلال خطبة الجمعة 23/8/2019 في المسجد العمري بغزة أبارك العملية اليوم وأشد على أيدي الذين نفذوها وأدعو الله أن يحفظ النمنفذي كائن من كانوا.

وأضاف العملية تقول للمحتلين ابتعدوا عن برميل البارود الذي يتفجر ألا وهي القدس التي تحرق من يعتدي عليها. الضفة بركان ينفجر عندما يتم الاعتداء على الأقصى، وإن فيها رجال أشداء لا يقلّون بئسًا ولا ثباتًا عن إخوانهم في غزة.

وقال ان القدس كاشفة لأنها دائما تعيدنا إلى البدايات وأصول الصراع مع العدو، وتكشف طبيعة الصراع الديني الحضاري مع العصابات التي احتلت فلسطين والقدس في ذاك الوقت.

واعتبر ان القدس جامعة لأنها تعتبر من أهم مكونات الوعي في ثقافة الأمة العربية والإسلامية ولأنها كالما تفرقت الأمة وتشتت وظن الاحتلال أنها ماتت جاءت لتوحد الأمة من جديد.

ودعا هنية الإدارة الأمريكية أن تراجع حساباتها وأن تراجع مواقفها التي تعادي بها الفلسطينيين.

وأضاف :" إن من يعادي القدس يعادي الأمة العربية والإسلامية".

ودعا هنية لعدم السماح لقطاع التطبيع أن يمر عبر المنطقة داعيا الى التحضير عمليًا لمشروع تحرير القدس والأقصى، واليوم نتخطى مراحل الدعم، ويجب أن نحضر للتحرير كما يحضر الاحتلال لمؤامراته ضد الفلسطينيين.

انتهى

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