المتحدث باسم الحكومة: لا طريق أمامنا سوى المقاومة مع الاعتدال والحوار

وكتب علي ربيعي في تغريدة: أن هذا الأسبوع يرتبط بالشهيدين رجائي وباهنر، مضيفا : نحن اليوم نمتلك هذا الارث المعنوي العظيم الذي انطلق من بين السنة اللهيب والدخان والتفجيرات الارهابية.

وأضاف: كما ان الجمهورية الاسلامية ولدت مرة اخرى بعد الاعتداءات الإرهابية فان جمهور قوي وجمهورية أكثر صلابة ستنمو بعد الإرهاب.

وقال : ان اسبوع الحكومة هذا العام تجسيد جديد لمبدأ "الحكومة – الشعب" .

وأشار ربيعي الى ان الارهاب الاقتصادي للأدارة الامريكية، يستهدف جمهورية وعظمة ايران.

وأكد المتحدث باسم الحكومة على إننا سنجتاز المصاعب بالاتكاء على بعض وبترسيخ أسس الجمهورية.

يشار الى ان اسبوع الحكومة الايرانية يبدأ يوم 24 آب/ اغسطس والذي استشهد فيه الرئيس الايراني الاسبق محمد علي رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر بتفجير ارهابي في مكتب رئاسة الجمهورية بطهران عام 1981.

انتهى** 2344