رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

ووضع رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة اكليلا من الزهور على مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وقراوا الفاتحة على روحه الطاهرة .

كما زار رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة مرقد نجل الامام المرحوم احمد الخميني ومرقد رئيس مجمع تشخيص مصلحت النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني اللذين دفنا قرب ضريح الإمام الخميني (قدس سره) و قرأوا الفاتحة على روحيهما .

و حضر المراسم حفيد الامام الراحل السيد حسن الخميني الذي يتولي سدانة الروضة.

و تنطلق فعاليات اسبوع الحكومة بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد محمد علي رجائي والشهيد محمد جواد باهنر في اغسطس 1981.

انتهى** 2344