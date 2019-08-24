٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83448208
٠ Persons

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

طهران/ 24 آب/ اغسطس/ ارنا – بالتزامن مع بدء اسبوع الحكومة، زار رئيس الجمهورية حسن روحاني و اعضاء الحكومة صباح اليوم السبت مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية في جنوب العاصمة طهران وجددوا العهد والميثاق مع الامام الخميني قدس سره الشريف .

ووضع رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة اكليلا من الزهور على مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وقراوا الفاتحة على روحه الطاهرة .
كما زار رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة مرقد نجل الامام المرحوم احمد الخميني ومرقد رئيس مجمع تشخيص مصلحت النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني اللذين دفنا قرب ضريح الإمام الخميني (قدس سره) و قرأوا الفاتحة على روحيهما .
و حضر المراسم حفيد الامام الراحل السيد حسن الخميني الذي يتولي سدانة الروضة.
و تنطلق فعاليات اسبوع الحكومة بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد محمد علي رجائي والشهيد محمد جواد باهنر في اغسطس 1981.

انتهى** 2344

تعليقك

You are replying to: .
3 + 7 =