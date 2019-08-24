قائد الحرس الثوري: أمن الخليج الفارسي بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وعلى هامش المؤتمر السنوي للأساتذة التعبويين (البسيج) اضاف العميد سلامي اليوم السبت للصحفيين: بان إيران تختبر دائمًا أنظمة دفاعية واستراتيجية مختلفة، وهذه الإجراءات هي خطوة بلا توقف على امتداد نمو وتطور الردع والدفاع الذي لن يتوقف أبدا.
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مشهد/ 24 آب/ اغسطس/ ارنا - قال قائد قوات حرس الثورة الإسلامية العميد حسين سلامي، إن الأمن في الخليج الفارسي مستتب بفضل الحضور القوي للقوات المسلحة الإيرانية وبالتالي هو في قبضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولايمكن للأعداء المساس بهذا الأمن .
وعلى هامش المؤتمر السنوي للأساتذة التعبويين (البسيج) اضاف العميد سلامي اليوم السبت للصحفيين: بان إيران تختبر دائمًا أنظمة دفاعية واستراتيجية مختلفة، وهذه الإجراءات هي خطوة بلا توقف على امتداد نمو وتطور الردع والدفاع الذي لن يتوقف أبدا.
يتبع.. 2344
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