قائد الحرس الثوري: أمن الخليج الفارسي بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وعلى هامش المؤتمر السنوي للأساتذة التعبويين (البسيج) اضاف العميد سلامي اليوم السبت للصحفيين: بان إيران تختبر دائمًا أنظمة دفاعية واستراتيجية مختلفة، وهذه الإجراءات هي خطوة بلا توقف على امتداد نمو وتطور الردع والدفاع الذي لن يتوقف أبدا.

يتبع.. 2344



