الجناح الوطني الإيراني يقام في معرض بغداد للمستلزمات الطبية والأدوية

و سيقام المعرض الدولي السنوي للمعدات الطبية والصيدلانية بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية في الفترة من 2 الى 4 سبتمبر القادم.

ويقدم هذا المعرض فرص المشاركة و أحدث التقنيات في مجال الصحة والبيئة، ويعتبر الحدث الرسمي الثاني لافاق الصحة والسلامة والاستثمار في العراق، تقديم الخدمات العلاجية وسعي الحكومة العراقية لتحقيق التنمية في هذا المجال فرص مبني على فرض الاستثمار بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى فتح الأبواب أمام الأسواق الدولية.

في الواقع ، يسعى المعرض الدولي السنوي للمعدات الطبية والصيدلانية في العراق إلى تسهيل مشاركة الشركات العاملة في القطاع العام أو الخاص والتي يمكن أن تساعد في تطوير القطاع الصحي في العراق.

سيتم إقامة الجناح الوطني لإيران في المعرض، بدعم من مركز التعاون الدولي للعلم والتكنولوجيا التابع لدائرة الشؤون العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية ووزارة الصحة والتعليم الطبي.

انتهى