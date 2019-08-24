٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٦
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر 83448452
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فریق زارعة الأعضاء الإيراني للألعاب الرياضية يقف في المركز الثالث عالميا

فریق زارعة الأعضاء الإيراني للألعاب الرياضية يقف في المركز الثالث عالميا

طهران / 24 آب / أغسطس / إرنا – حصد فريق زارعة الأعضاء الإيراني للألعاب الرياضية، 95 ميدالية ملونة في بطولة بريطانيا العالمية التي أقيمت في مدينة نيوكاسل، ووقف في نهاية المطاف في المركز الثالث عالميا.

وأقيمت بطولة العالم الثانية والعشرين للألعاب الرياضية لزارعي الأعضاء من 17 إلى 24 آب / أغسطس الحالي باستضافة مدينة نيوكاسل البريطانية، حيث أحرز فريق زارعي الأعضاء الإيراني المكون من 60 رياضيا 26 ميدالية ذهبية و36 ميدالية فضية و33 برونزية ليصنف الثالث عالميا في هذه البطولة بعد الفريق البريطاني الذي وقف في مركز البطولة وتلاه الفريق الأمريكي في مركز الوصافة.

وشارك الفريق الإيراني في هذه البطولة في 12 فرعا رياضيا تشمل كرة الريشة وكرة الطاولة والأسهم المريشة والكرة الحديدية وركوب الدراجات الهوائية والسباحة والبولينج و الإسكواش وألعاب القوى والنبالة.

انتهى **ح ح**1049

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