مسؤول روسي: ايران شريكة اقتصادية موثوقة لنا

وخلال لقائه اليوم السبت مع محافظ غلستان (شمال ايران) والمسؤولين السياسيين والاقتصاديين في هذه المحافظة أضاف ولادميدويتش أن قادة ايران وروسيا أكدا على توسيع العلاقات والمبادلات الاقتصادية والتجارية، وفي هذا السياق يتم حاليا تصدير المحاصيل الزراعية من ساراتوف إلى إيران.

وقام حاكم محافظة ساراتوف بتقديم وشرح الامكانيات والطاقات والسمات الاقتصادية والبنى التحتية التي تتمتع بها هذه المحافظة الروسية، موضحا أن ساراتوف واحدة من الاقطاب الزراعية في روسيا وتحظى بقدرات كبيرة من أجل تطوير التعاون مع محافظة غلستان شمالي إيران.

من جانبه، قال محافظ غلستان "هادي حق شناس" خلال هذا اللقاء إن المحافظة ليس لها قيود في إقامة العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا وباقي الدول المطلة على بحر قزوين.

وبيّن حق شناس أن بعض السمات المشتركة بين المحافظتين تتمثل في الانتاج الزراعي والوصول إلى البحر، حيث سترفع هذه المواصفات من إمكانية تعزيز التعاون الاكثر بين غلستان وساراتوف، معربا عن استعداد المحافظة لتطوير التعاون مع نظيرتها الروسية في المجالات التقنية والأكاديمية والموانئ والمجالات التجارية.

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