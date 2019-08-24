عرض 2 ملیون برمیل خام ثقيل ايراني في بورصة الطاقة

وأوضح "اميرحسين تبيانيان" مندوب شركة النفط الوطنية بالبورصة، أن السعر الاساسي للطرح 50.37 دولار للبرميل.

واشار الى أن وبحسب قانون السنة المالية الجارية، فان وزارة النفط مكلفة بطرح 2 مليون برميل لكل من: الخام الثقيل والخام الخفيف ومکثفات غاز شهريا على الاقل.

واوضح أن عرض الخام الايراني الثقيل (من خامات اوبك)، السابع من نوعه في البورصة (منذ 21 مارس/آذار 2019)، منوها الى أن المشترين بامكانهم تسلم الشحنة بعد 3 شهور من عقد الصفقة وأن تسليمها في المناطق الاخرى يرتبط بموافقة شركة النفط الوطنية الايران

ويتم عرض النفط الخام في بورصة الطاقة الإيرانية تماشيا مع سياسات الاقتصاد المقاوم القائم على تنويع طرق بيع النفط واستخدام قدرات القطاع غير الحكومي لتصدير النفط الخام.

انتهى