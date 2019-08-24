هناك ضغوط على شركات الأدوية الأجنبية لعدم التعاون مع إيران

وخلال المؤتمر السنوي الثامن عشر للجنة الصيادلة العلمية في إيران الذي أقيم اليوم السبت في طهران، أضاف شانة ساز أن الشركات التي تعمل مع إيران منذ 5 عقود تتعاون حاليا بتأخر وتماطل ملحوظ مع طهران خاصة في مجال توفير المواد الاولوية للأدوية.

وتابع أن الضغوط الناجمة عن الحظر الأمريكي دفعتنا إلى السير نحو الانتاج المحلي للمواد الخام للأدوية، مؤكدا على أن صناعة الادوية اليوم في إيران أصبحت مصدر قوة للبلاد.

ولفت إلى أن خطة منظمة الغذاء والدواء تهدف اليوم إلى انتاج 85 إلى 90 بالمائة من المواد الخام للأدوية اللازمة في البلاد.

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