٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:١٢
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر 83448714
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رئيس منظمة الغذاء والدواء:

هناك ضغوط على شركات الأدوية الأجنبية لعدم التعاون مع إيران

هناك ضغوط على شركات الأدوية الأجنبية لعدم التعاون مع إيران

طهران / 24 آب / أغسطس / إرنا – قال رئيس منظمة الغذاء والدواء الایرانیة، "محمد رضا شانه ساز" إن عدم فرض الحظر على قطاع الأدوية الإيراني من قبل الولايات المتحدة، قضية لا أساس لها من الصحة، مضيفا: صحيح أن نقل الأموال في هذا المجال لا يخضع للحظر ولكن شركات الأدوية الأجنبية التي تتعاون مع إيران تتعرض لشتى الضغوط كي لا تعمل مع بلدنا.

وخلال المؤتمر السنوي الثامن عشر للجنة الصيادلة العلمية في إيران الذي أقيم اليوم السبت في طهران، أضاف شانة ساز أن الشركات التي تعمل مع إيران منذ 5 عقود تتعاون حاليا بتأخر وتماطل ملحوظ مع طهران خاصة في مجال توفير المواد الاولوية للأدوية.

وتابع أن الضغوط الناجمة عن الحظر الأمريكي دفعتنا إلى السير نحو الانتاج المحلي للمواد الخام للأدوية، مؤكدا على أن صناعة الادوية اليوم في إيران أصبحت مصدر قوة للبلاد.

ولفت إلى أن خطة منظمة الغذاء والدواء تهدف اليوم إلى انتاج 85 إلى 90 بالمائة من المواد الخام للأدوية اللازمة في البلاد.

انتهى **ح ح**1049

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