ستاري : مبيعات المنتجات المعرفية الإيرانية بلغت 900 الف مليار ريال

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت على هامش زيارته للشركات القائمة على المعرفة في مدينة ساوه (وسط)، أن هناك 4 الاف و500 شركة قائمة على المعرفة تنشط في جميع أنحاء البلاد.

واستشهد بعدد الوظائف التي أوجدتها الشركات القائمة على المعرفة والتي يزيد عددها عن 3 الاف وظيفة، معظمهم من خريجي الجامعات، مضيفا، ان هذا الرقم يصبح أكثر من ذلك بكثير مع أضافة الوظائف غير المباشرة .

وقال إن العديد من المنتجات التي لا يمكن إنتاجها محليا أثناء الحظر قد تم إنتاجها الآن بقوة من قبل الشركات القائمة على المعرفة وأن الطلبات التي صدرت لهذه الشركات كان لها أيضا تأثير على نشاطها.

وصرح ستاري، ان دائرة الشؤون العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية لديها برامج مكثفة في مجالات الأدوية والمواد الخام الدوائية والأدوية المتعلقة بالماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية ويتم تنفيذ هذه البرامج لانتاج لقاحات الحيوانات والبشر بشكل جدي.

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