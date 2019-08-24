٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٣٧
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83448790
٠ Persons

ستاري : مبيعات المنتجات المعرفية الإيرانية بلغت 900 الف مليار ريال

ستاري : مبيعات المنتجات المعرفية الإيرانية بلغت 900 الف مليار ريال

ساوه / 24 آب/ اغسطس/ ارنا - قال مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا سورنا ستاري، إن عوائد البلاد المالية من بيع المنتجات المصنعة من قبل الشركات القائمة على المعرفة تبلغ 900 الف مليار سنويا ( الدولار= 42000 ريال ).

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت على هامش زيارته للشركات القائمة على المعرفة في مدينة ساوه (وسط)، أن هناك 4 الاف و500 شركة قائمة على المعرفة تنشط في جميع أنحاء البلاد.
واستشهد بعدد الوظائف التي أوجدتها الشركات القائمة على المعرفة والتي يزيد عددها عن 3 الاف وظيفة، معظمهم من خريجي الجامعات، مضيفا، ان هذا الرقم يصبح أكثر من ذلك بكثير مع أضافة الوظائف غير المباشرة .
وقال إن العديد من المنتجات التي لا يمكن إنتاجها محليا أثناء الحظر قد تم إنتاجها الآن بقوة من قبل الشركات القائمة على المعرفة وأن الطلبات التي صدرت لهذه الشركات كان لها أيضا تأثير على نشاطها.
وصرح ستاري، ان دائرة الشؤون العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية لديها برامج مكثفة في مجالات  الأدوية  والمواد الخام الدوائية  والأدوية المتعلقة بالماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية ويتم تنفيذ هذه البرامج لانتاج لقاحات الحيوانات والبشر بشكل جدي.

انتهى

تعليقك

You are replying to: .
2 + 1 =