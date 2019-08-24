باحثو جامعة أمير كبير الإيرانية يصنعون روبوتات لتنظيف العوازل الكهربائية

وقال عضو الهيئة العلمية في كلية هندسة الكهرباء في الجامعة المذكورة، "أمير ابوالفضل صورتكر" إنه خلال السنوات الأخيرة يعتبر تلوث عوازل خطوط الكهرباء عالية الجهد بأنه معضلة مهمة في شبكة نقل الطاقة الكهربائية وقد يتسبب التلوث في معظم الأحيان في مشاكل جادة في هذا المجال.

وأوضح أن التلوث قد يتسبب في تمرير الطاقة الكهربائية عبر هذه العوازل في بعض الظروف وبالتالي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في خطوط النقل.

وأكد هذا الاكاديمي الإيراني أنه من أجل تخفيف التحديات التي تواجهها البلاد في هذا الصدد، قام الباحثون الإيرانيون في كلية هندسة الكهرباء في جامعة أمير كبير الصناعية بتصميم وصناعة واختبار ذراع روبوت لتنظيف العوازل الكهربائية بشكل تلقائي وبذلك ستقل الحاجة إلى استخدام الآلات الميكانيكية والقوى العاملة للقيام بهذه المهمة.

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