4 ميداليات ملونة لإيران في بطولة العالم للتايكواندو "البومسي"

واستضافت الصين النسخة الأولى من بطولة العالم للبومسي بمشاركة 287 لاعبا، وضم المنتخب الإيراني كل من اللاعبات واللاعبين "سيده معصومه حسيني" و"ياسمن فرخي" و" اميرسام درخشنده" و"محمد مهدي كرمى" و"سينا قزل احمد" و"محمد امين غماريان" .

وفي فردي السيدات دون 40 عاما نالت اللاعبة "معصومة حسيني" الميدالية الذهبية فيما حلت لاعبتا امريكا وتايوان بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي الفرق دون 40 عاما نالت كل من (معصومة حسيني وسينا قزل احمد) الميدالية الذهبية فيما حل لاعبو امريكا وكندا بالمركزين الثاني والثالث.

وفي فردي الرجال دون 40 عاما، حاز لاعب البومسي الايراني "سينا قزل احمد"، على الميدالية الفضية .

وفي فرق الناشة حاز كل من اللاعبين الايرانيين (كرمي وفرخي) الميدالية البرونزية للبومسي.

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