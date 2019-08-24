استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وهرات

وفي تصريح لمراسل "إرنا"، أضاف قاسم زادة أنه نظرا للقواسم الثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية المشتركة بين أهالي مدينتي مشهد وهرات وفي أعقاب زيادة الطلب على استئناف الرحلات الجوية بين المدينتين، تم اليوم تيسيير أول رحلة جوية من مشهد إلى هرات بواسطة شركة "كيش اير" للطيران بعد توقف دام لأشهر عديدة.

وأضاف أنه تم تحديد اليوم الجمعة من كل أسبوع لتیسیر الرحلات الجوية بين المدينتين.

ولفت إلى أن الرحلات في مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي جارية إلى اسطنبول والكويت ومسقط والدوحة ودبي والشارقة وبغداد والناصرية والبصرة والنجف وكابول ومزار شريف ودوشنبة وهرات وقندهار.

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