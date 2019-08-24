روحاني يهنئ ذكرى استقلال جمهورية أوكرانيا

طهران / 24 آب / أغسطس / إرنا – قال رئيس منظمة الغذاء والدواء الایرانیة، "محمد رضا شانه ساز" إن عدم فرض الحظر على قطاع الأدوية الإيراني من قبل الولايات المتحدة، قضية لا أساس لها من الصحة، مضيفا: صحيح أن نقل الأموال في هذا المجال لا يخضع للحظر ولكن شركات الأدوية الأجنبية التي تتعاون مع إيران تتعرض لشتى الضغوط كي لا تعمل مع بلدنا.