٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٤:٤٩
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر 83448981
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روحاني يهنئ ذكرى استقلال جمهورية أوكرانيا

روحاني يهنئ ذكرى استقلال جمهورية أوكرانيا

طهران / 24 آب / أغسطس / إرنا – بعث رئيس الجمهورية، حسن روحاني اليوم السبت رسالة إلى نظيره الأوكراني "فلاديمير زيلينكسي" هنأه فيها بالذكرى السنوية لاستقلال جمهورية أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم تعزيز وتعميق التعاون الثنائي والدولي بين البلدين، نظرا للعلاقات الوطيدة والصديقة الموجودة بين طهران وكييف.

وأفاد الموقع الإعلامي التابع للرئاسة الجمهورية أن روحاني هنأ في رسالته هذه الرئيس والشعب الأوكرانيين بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال هذا البلد، سائلا الباري تعالى أن يمن بالصحة والتوفيق للرئيس الأوكراني والسعادة والتقدم لشعبه.

انتهى **ح ح**1049

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