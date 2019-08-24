لقاء الأوروبيين مع ظريف أظهر أهمية الدبلوماسية

وتحدث " تامس كانتريمن " الذي كان مساعدا لوزير الخارجية الأمريكي الاسبق مع مراسل ارنا اليوم السبت حول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأخيرة إلى الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، على الرغم من الحظر الأمريكي.

وفرضت ادارة ترامب الحظر على ظريف استمرارا لسياستها في ممارسة المزيد من الضغط على الشعب الإيراني.

واضاف رئيس رابطة الحد من التسلح التي تتخذ من واشنطن مقرا لها : الأوروبيون يقولون صراحة إنهم لن يتخلوا عن الدبلوماسية ؛ وأن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب تشبه الآلاف من التناقضات الأخرى التي نراها في هذه الحكومة.

وقال كنتريمن حول جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحفاظ على الاتفاق النووي: أرحب بالمبادرة الفرنسية، رغم أنني لست متفائلا للغاية بأنها ستنجح.

وأكد : ومع ذلك ، هناك نافذة صغيرة لنجاح هذه المبادرة، وهذا هو النمط العام لسلوك ترامب، انه يطيح بالاتفاق، ثم يتفاوض ويوافق على نفس الاتفاق .

وصرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي الاسبق: لقد استخدم هذا النموذج في اتفاقية التجارة الحرة لشمال الأطلسي، إذا امكن العمل نفس الشيئ بخصوص الاتفاق النووي واعطائه شكل جديد، لربما تحققت نتيجة جيدة.

وردا على سؤال حول كيفية تنفيذ ذلك في سياق الاتفاق النووي، قال السيد كنيريمن: إذا لم تعارض الولايات المتحدة القناة الأوروبية للحصول على مساعدات إنسانية، أعتقد أنه ستكون هناك فرصة لكنني لا أعرف ماذا سيفعل السيد ماكرون.

وأضاف رئيس رابطة الحد من التسلح أن "ترامب لديه مستشارون يقولون إن الضغط الأقصى والعمل العسكري قد يؤدي إلى تغيير النظام"، و مستشارون آخرون يقولون له أنه بأقصى ضغط يمكننا التفاوض مع إيران والتوصل إلى اتفاق أفضل.

وأكد : ومع ذلك، فإن كلا من جون بولتون ومايك بومبيو لديهما موقف حازم من التفاوض مع إيران.

وصرح المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية عن تقييمه لأداء أوروبا في تخفيف العقوبات : أعتقد أن جهود أوروبا يجب أن تكون أقوى، وهذا يتطلب أيضا المزيد من المعارضة لإدارة ترامب، ويجب أن يتم ذلك لتعزيز مكانة الأوروبيين.

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