٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:١١
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83449072
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المنتخب الإيراني يتوج بطلا للعالم في التايكوندو

المنتخب الإيراني يتوج بطلا للعالم في التايكوندو

طهران /24 آب/اغسطس/ارنا- توج منتخب الجامعة الاسلامية الحرة ببطولة العالم للتايكوندو 2019 في منافسات الفرق، التي بدات امس الجمعة في مدينة ووشي الصينية لتستمر ثلاثة ايام.

وشارك في بطولة العالم للتايكوندو 2019 ، 97 لاعبا من 10 دول.

وتوج منتخب ايران (من الجامعة الاسلامية الحرة) رجال في بطولة العام للتايكوندو، بعد التغلب على منافسيه كافة.

وفاز المنتخب الإيراني على غريمه الكازاخي بنتيجة 48- 33 ثم تغلب على المنتخب الصيني بنتيجة 66 -53 ليتأهل الى النهائيات.

وفي المرحلة النهائية من المنافسات تمكن المنتخب الايراني من الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 71 - 66 ليتوج بطلا للعالم في التايكوندو.
وتم ايفاد منتخب الجامعة الاسلامية الحرة الي منافسات كاس العالم للتايكوندو 2019، بعد أن فاز ببطولة الدوري الايراني.
ويتالف المنتخب الايراني من اللاعبين "حسين لطفي" و"اميرمحمد بخشي" و"سينا بهرامي" و"عرفان ناظمي" و"سعيد رجبي" .
انتهى** 1453/أ م د

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