المنتخب الإيراني يتوج بطلا للعالم في التايكوندو

وشارك في بطولة العالم للتايكوندو 2019 ، 97 لاعبا من 10 دول.

وتوج منتخب ايران (من الجامعة الاسلامية الحرة) رجال في بطولة العام للتايكوندو، بعد التغلب على منافسيه كافة.

وفاز المنتخب الإيراني على غريمه الكازاخي بنتيجة 48- 33 ثم تغلب على المنتخب الصيني بنتيجة 66 -53 ليتأهل الى النهائيات.

وفي المرحلة النهائية من المنافسات تمكن المنتخب الايراني من الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 71 - 66 ليتوج بطلا للعالم في التايكوندو.

وتم ايفاد منتخب الجامعة الاسلامية الحرة الي منافسات كاس العالم للتايكوندو 2019، بعد أن فاز ببطولة الدوري الايراني.

ويتالف المنتخب الايراني من اللاعبين "حسين لطفي" و"اميرمحمد بخشي" و"سينا بهرامي" و"عرفان ناظمي" و"سعيد رجبي" .

انتهى** 1453/أ م د