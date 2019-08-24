٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:٣٦
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر 83449192
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امير الحجاج الايرانيين :

تعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية يضمن التقدم والازدهار في هذه البلدان

تعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية يضمن التقدم والازدهار في هذه البلدان

طهران / 24 اب / اغسطس / ارنا – اكد ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج، امير الحجاج الايرانيين "حجة الاسلام سيد عبد الفتاح نواب" على اهمية العلاقات بين الدول الاسلامية ودورها الفاعل في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار لدى هذه البلدان.

وفي لقائه عددا من الشخصيات الثقافية الاندونيسية، قال حجة الاسلام نواب : ان ايران الاسلامية وفي ضوء موقعها الجغرافي الخاص ومكانتها في قلب العالم الاسلامي، حرصت دوما على اقامة علاقات جيدة ومستدامة مع الدول الاسلامية، وترحّب بتوسيع هذه العلاقات.
وتابع : ان الفرص متاحة اليوم للأخوة والأخوات في ارجاء العالم الاسلامي ان يزوروا ايران لتكون بلدهم الثاني ويتعرفوا عن كثب على نشاطات وانجازات الشعب الايراني في مختف الاصعدة والمجالات.

و وصف امير الحجاج الايرانيين، اندونيسيا بانها دولة نشيطة وحيوية بشعبها المسلم، والودود والكادح.
انتهى ** ح ع

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