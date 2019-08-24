تعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية يضمن التقدم والازدهار في هذه البلدان

وفي لقائه عددا من الشخصيات الثقافية الاندونيسية، قال حجة الاسلام نواب : ان ايران الاسلامية وفي ضوء موقعها الجغرافي الخاص ومكانتها في قلب العالم الاسلامي، حرصت دوما على اقامة علاقات جيدة ومستدامة مع الدول الاسلامية، وترحّب بتوسيع هذه العلاقات.

وتابع : ان الفرص متاحة اليوم للأخوة والأخوات في ارجاء العالم الاسلامي ان يزوروا ايران لتكون بلدهم الثاني ويتعرفوا عن كثب على نشاطات وانجازات الشعب الايراني في مختف الاصعدة والمجالات.

و وصف امير الحجاج الايرانيين، اندونيسيا بانها دولة نشيطة وحيوية بشعبها المسلم، والودود والكادح.

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