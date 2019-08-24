تعيين حجة الاسلام رمضاني امينا عاما للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

وبحسب الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية، فقد جاء نص القرار الصادر عن سماحته في هذا الخصوص، على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

جانب حجة الاسلام الحاج الشيخ رضا رمضاني (دام توفيقه)

بناء على اقتراح اعضاء المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت (ع) المحترمين، وفي ضوء التزامكم وسجلكم الحافل بالتجارب المديدة خارج البلاد، اعيّنكم امينا عاما لهذا المجمع.

وتطلّع اية الله العظمى الخامنئي الى نجاج الامين العام الجديد للجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) عبر انتهاج مواقف حيوية تتناغم والظروف الدولية الحساسة الراهنة، وبما يليق بمكانة اهل البيت (ع) الشامخة، وايضا توظيف الطاقات الفكرية والشبابية الفاعلة والمتمرسة واقامة علاقات مؤثرة مع العلماء (رجال الدين) والمفكرين ولاسيما اعضاء المجلس الاعلى والجمعية العامة المحترمين، لنشر المعارف الاسلامية الاصيلة وتعزيز الوحدة بين الامة الاسلامية.

وفي الختام، ثمّن سماحة قائد الثورة الاسلامة جهود الامين العام السابق للجمع العالمي لاهل البيت (ع) "حجة الاسلام اختري"؛ سائلا الباري تعالى للجميع بالنجاح في اداء المهام الموكلة اليهم.

انتهى ** ح ع