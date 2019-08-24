الاتحاد الدولي للمصارعة : 6 مصارعين ايرانيين في التصنيف الافضل عالمیا

وبحسب هذا التقرير، فقد تصدر 5 مصارعون ايرانيون في فئة المصارعة الحرة، ومصارع ايراني واحد في فئة المصارعة الرومانية قائمة تصنيف افضل المصارعين في العالم.

وبحسب قائمة التصنيف العالمية، فقد جاءت اسماء المصارعين الايرانيين المتفوقين على الشكل التالي :

بهنام احسان بور في وزن 61 كغ، يونس امامي في وزن 70 كغ، بهمن تيموري في وزن 79 كغ، حسن يزداني في وزن 86 كغ، عليرضا كريمي في وزن 92 كم في فئة المصارعة الحرة.

الى جانب المصارع الايراني سعيد عبدلي للوزن 82 كغ في فئة المصارعة الرومانيه الذي صُنف ضمن 4 افضل المصارعين في هذه الفئة .

انتهى**2018/ ح ع **