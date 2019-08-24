٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٨:٥٧
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83449311
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الاتحاد الدولي للمصارعة : 6 مصارعين ايرانيين في التصنيف الافضل عالمیا

الاتحاد الدولي للمصارعة : 6 مصارعين ايرانيين في التصنيف الافضل عالمیا

طهران/24اب/اغسطس/ارنا - اعلن الاتحاد الدولي للمصارعة عن قائمة افضل المصارعين عالميا للمشاركة في منافسات بطولة العالم؛ والتي تضمنت اسماء 6 مصارعين ايرانيين في كلا الفئتين الحرة والرومانية.

وبحسب هذا التقرير، فقد تصدر 5 مصارعون ايرانيون في فئة المصارعة الحرة، ومصارع ايراني واحد في فئة المصارعة الرومانية قائمة تصنيف افضل المصارعين في العالم.

وبحسب قائمة التصنيف العالمية، فقد جاءت اسماء المصارعين الايرانيين المتفوقين على الشكل التالي :

بهنام احسان بور في وزن 61 كغ، يونس امامي في وزن 70 كغ، بهمن تيموري في وزن 79 كغ، حسن يزداني في وزن 86 كغ، عليرضا كريمي في وزن 92 كم في فئة المصارعة الحرة.

الى جانب المصارع الايراني سعيد عبدلي للوزن 82 كغ في فئة المصارعة الرومانيه الذي صُنف ضمن 4 افضل المصارعين في هذه الفئة .

انتهى**2018/ ح ع **

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