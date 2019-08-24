الصناعة الدفاعية مؤشر على الاستقلال الصناعي في البلاد

وهنأ حجة الاسلام رئيسي بمناسبة خلال زيارته اليوم السبت معرض الصناعات الدفاعية المقام في طهران، بماسبة حلول اسبوع الحكومة؛ واصفا الصناعات الدفاعية بانها تجسيد للعقيدة الستراتيجية والاعتقاد بحقيقة "اننا قادرون" التي اكد عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واضاف : لقد شاهدت في هذا المعرض تجسيدا لعبارة "اننا قادرون" التي لطالما اكد عليها قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة؛ وبما يشير الى ان شباب الوطن يلتزم ويتبع توجيهات سماحته.

واشار رئيس السلطة القضائية، الى اسقاط الطائرة الامريكية المسيرة بواسطة القوى الشبابية في ايران؛ مؤكدا ان هذا الانجاز برهن للمسلمين والاحرار في ارجاء العالم مدى تعاظم القوة والاقتدار في ايران.

وشدد حجة الاسلام رئيسي، ان الصناعات الدفاعية القائمة على المعرفة والتخصص والابداع والتكنولوجيا الوطنية، تبعث على الفخر وتبث الامل والسرور في قلوب الشعب وانصار الثورة الاسلامية، قطعا.

انتهى ** ح ع