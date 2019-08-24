حقوقي فلسطيني : الحصار الصهيوني على قطاع غزة جريمة ضد الانسانية

وادان عبد العاطي في تصريح خاص لمراسل "ارنا"، "تراخي وتباطؤ المجتمع الدولي"؛ داعيا "كافة الأطراف السامية" المتعاقدة على اتفاقية جنيف الى الوفاء بالتزاماتها في وصف الحصار جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتكرر على مدار أكثر من 13 عام.

واكد الناشط الفلسطيني، على ان جريمة الحصار المفروض ضد قطاع غزة خلفت تداعيات على صعيد العدالة والمحاميين والقطاعات الاقتصادية والصحية والإنسانية؛ مضيفا: لا يعقل أن نبقى كـمحاميين وحقوقيين بدون تحرك جاد في هذا المجال .

وتابع : ان الهيئة الدولية ناشدت وخاطبت على مدار سنوات، المؤسسات والمجتمع الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة سواء السياسين منهم او العسكريين وجدد ادانته لانحياز الولايات المتحدة الامريكية لصالح الكيان الصهيوني مؤكدا في هذا المجال الاستمرار في توثيق انتهاكات الاحتلال واستهدافه للمتضامنين السلميين واستباحته للمسجد الأقصى والقدس ... وقال :(هي رسالة من الحقوقيين ان الاوان أن يلتقطها الجميع وإلا ستكون الأيام القادمة عرضة للانفجار.

وأضاف: هناك جهود مبذولة ..نحن توجهنا إلى مكتب الادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية وطلبنا منه ان يفتح تحقيقا جديا وان ينهي مسار الفحص الأول و واصلنا ارسال مذكرات احاطه وشكاوى وأيضا ارسال رسائل إلى المفوضين السامين ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين والاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الاقليمية والدولية الحقوقية واتحاد الحقوقيين واتحاد المحامين العرب؛ واكدنا على الجميع بضرورة التحرك الى اسناد ودعم نضال الشعب الفلسطيني خاصة في ظل التهديدات التي يواجهها والتي تهدف المساس بحقوق هذا الوطن وشعبه.

انتهى** ح ع