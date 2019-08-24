ختام رالی "باریس -اصفهان" لسائقی الدراجات النارية الفرنسیین

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان المشاركين في رالي باريس – اصفهان للدراجات النارية، كانوا قد دخلوا البلاد في 18 اب / اغسطس الحالي عبر معبر بازركان الحدودي (شمال غرب)، و وصلوا الى محافظة اصفهان امس (الجمعة) مرورا بعدد من المدن بما فيها شيراز (جنوب البلاد).

وبحسب مدير عام دائرة التراث الثقافي والحرف اليدوية السياحة في محافظة اصفهان "فريدون الهياري"، يهدف هؤلاء السياح الفرنسيون من خلال جولتهم، زيارة المعالم التاريخية والطبيعية في ايران.

واوضح الهياري، في تصريح لـ "ارنا"، ان جولة باريس – اصفهان اقيمت بمشاركة 50 سائحا جاؤوا من فرنسا، بمن فيهم 27 من سائقي الدراجات النارية الفرنسيين و4 اخرين من حملة الجنسيات الاخرى، الى جانب عوائل وانصار هؤلاء الدراجين.

ولفت هذا المسؤول الايراني الى ان هؤلاء السياح سيقيمون في اصفهان لغاية يوم الاثنين القادم، على ان يقوموا خلال هذه الفترة بزيارة المراكز التاريخية والاثرية والمعالم السياحية في هذه المحافظة، ومنها (عبر مطار اصفهان الدولي) سيغادرون الى باريس.

انتهى ** ح ع