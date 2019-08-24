لدينا خطط جادة لتوسيع العلاقات الدولية في مجال التعليم العالي

واضاف غلامي، اليوم السبت، خلال اجتماع لجنة التخطيط والتنمية بمحافظة كردستان (غرب)، قائلا : ان تنمية العلاقات الدولية مدرجة على سلّم الخطة التنموية السادسة لدى وزارة العلوم والتكنولوجيا والابحاث.

واكد وزير العلوم على ضرورة توفير خدمات دراسية وترفيهية وادارية مناسبة للطلاب الاجانب في جامعات البلاد؛ واصفا هؤلاء الطلاب بانهم ضيوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين ينبغي اكرامهم.

واشار غلامي الى ان جانبا صغيرا من اهداف وزارة العلوم على صعيد استقطاب الطلاب الاجانب، يعود الى الاغراض الربحية؛ مبينا ان الهدف الاكبر في هذا الخصوص يكمن في تنمية العلاقات والتعامل الثقافي والاجتماعي مع الدول الاخرى.

انتهى ** ح ع