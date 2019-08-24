إيران تعلن حظر معهد الدفاع عن الديمقراطيات

1- انطلاقا من أن الإرهاب الإقتصادي (أي بعبارة أخرى الحظر الإقتصادي) الأحادي واللا قانوني المفروض من قبل النظام الحاكم في الولايات المتحدة الذي تم التخطيط له وتنفيذه بهدف تغيير نظام الجمهورية الإسلامية والتأثير على نهج وقرارات وإجراءات الحكومة الإيرانية، وأبعد من ذلك الى المساس بالأمن القومي العام، والإستقلال ووحدة التراب والسيادة الوطنية الإيرانية، فانه في الكثير من المواطن بات يؤدي الى المخاطرة بحياة المواطنين وصحتهم وحرياتهم بما في ذلك حرية مزاولة النشاطات التجارية القانونية في الداخل والخارج، وكذلك الحاق الأضرار وتخريب الممتلكات والمرافق العامة، والحاق أضرار جسيمة بالبيئة، وكذلك المخاطرة بسلامة الملاحة الجوية والبحرية والى ذلك بصورة شاملة ومروعة، حيث وصل الى حد الحرب والارهاب الاقتصادي الشامل ضد الشعب الإيراني؛

يتبع..أ م د