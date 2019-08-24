إيران تفوز بالبطولة الدولية للكاراتيه

وفي هذه البطولة التي أقيمت بمشاركة ما يزيد عن 800 لاعب ولاعبة كاراتيه، جاء المنتخبين الوطنيين للعراق ونيجيريا في فئة السيدات بعد إيران في المركزين الثاني والثالث على التوالي لهذه الدورة من المنافسات.

وفي فئة الرجال، احتل العراق وأذربيجان المركزين الثاني والثالث بعد إيران على التوالي.

وتنافست 470 لاعبة و400 لاعب كاراتيه من إيران ونيجيريا والعراق وتايلاند وسلطنة عمان وأذربيجان في هذه البطولة الدولية.

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