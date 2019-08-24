العميد اشتري: الجمهورية الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار

وفي كلمته الاحد خلال الملتقى العام لقادة ورؤساء ومساعدي قوى الامن الداخلي في البلاد قال العميد اشتري، انه وبفضل الباري تعالى وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) السديدة ويقظة وهمم قادة القوات المسلحة فقد تم احباط مؤامرات الاعداء الذي فشلوا في تحقيق مآربهم.

واضاف، لقد تم لله الحمد تجاوز جميع الاحداث بفضله تعالى وان الكثير منها قد تحولت الى فرص للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع العميد اشتري، ان الدول التي كانت تتعاون مع قادة الاستكبار ومنها دول في الخليج الفارسي قد تراجعت عن هذا التعاون ما ادى الى كسر هيبة اميركا وان توقيف ناقلة النفط البريطانية قد جلب العزة لنا والذل للعدو.

واضاف، ان العدو يبذل اليوم كل محاولة للاضرار بالجمهورية الاسلامية الايرانية وهم بطبيعة الحال لم يحققوا اي نجاح في هذا المسار بل تلقوا ايضا ردا صاعقا منا وهو ما ادى للمزيد من الانسجام في البلاد.

انتهى ** 2342