طاقة توليد الكهرباء في البلاد ستزداد 3 آلاف ميغاواط حتى آذار القادم

وفي تصريح ادلى للتلفزيون الايراني مساء السبت، اشار اردكانيان الى ان البلاد لم تشهد خلال الصيف الجاري اي انقطاع للتيار الكهربائي وقال، لقد تمكنا من خلال تدشين 15 محطة كهرباء جديدة في 12 محافظة في البلاد من اضافة نحو 3 آلاف و 251 ميغاواط الى طاقة توليد الكهرباء وهو رقم قياسي جديد في هذا المجال.

واضاف، ان زملاءنا في قسم الابحاث في الصناعة الكهربائية تمكنوا عبر تغييرات في نظام عمل المحطات وتحسين اداء الوحدات الموجودة من اضافة 564 ميغاواط الى طاقة التوليد في البلاد ليبلغ اجمالي الزيادة 3 آلاف و 815 ميغاواط في ذروة الصيف الجاري.

وقال اردكانيان، انه فضلا عن ذلك فقد تمكنا من خلال تنفيذ 11 برنامج لترشيد الاستهلاك من توفير اكثر من 3 آلاف و 800 ميغاواط لنسجل رقما جديدا في هذا المجال.

وفي جانب اخر من تصريحه ذكر وزير الطاقة بانه تم خلال الاعوام الستة الاخيرة (فترة الحكومة الماضية والحالية لغاية الان) ايصال مياه الشرب الى 10200 قرية في البلاد يبلغ عدد سكانها 6 ملايين و 700 الفا وقال، انه سيتم حتى نهاية العام (الايراني) الجاري ايصال مياه الشرب الى 1124 قرية اخرى ليبلغ اجمالي عدد القرويين المستفيدين من شبكة مياه الشرب 10 ملايين خلال الفترة المذكورة.

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