٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83449677
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الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط أغلبيتها

الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط أغلبيتها

طهران / 25 اب /اغسطس /ارنا- تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري قبيل منتصف ليلة السبت -الاحد لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وأسقطت أغلبيتها قبل بلوغ أهدافها.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “في تمام الحادية عشرة والنصف رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وتم تدمير أغلبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها”.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري خلال السنوات الأخيرة لاعتداءات أمريكية وإسرائيلية بالطائرات والصواريخ على عدد من المواقع في مناطق مختلفة بسورية والتي كانت تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية في محاولة لرفع معنويات هذه التنظيمات المنهارة أمام تقدم الجيش.

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