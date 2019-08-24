وزير الامن الايراني: ترامب لن يحقق شيئا من وراء الحظر

وفي حوار اجراه التلفزيون الايراني معه مساء السبت قال علوي، ان ايران الاسلامية هي اليوم في ذروة العز والاقتدار في ظل توجيهات قائد الثورة الاسلامية ونحن نرى العدو وعلى راسه ترامب يشعر بالعجز والاحباط في مواجهة ايران لذا فقد اصيب بالتخبط الفكري تجاهها وحتى في اميركا يعتبرون فاقدا للانسجام الفكري وظروف السلامة النفسية.

وصرح وزير الامن الايراني بان البلاد تجاوزت نقطة الذروة للحظر واكد بان ترامب لن يحقق شيئا من وراء الحظر وسيطاطئ الراس امام الشعب الايراني واضاف، انه على ترامب التخلي عن تصريحاته السخيفة تجاه الشعب الايراني وان يتحدث باحترام ويعتذر عن نكثه للعهد ويعود الى الاتفاق النووي.

واكد بانه على ترامب التخلي عن نقضه للعهد والكف عن الحظر والتعويض عنه، واضاف، ان الشعب الايراني لن يرضخ امام الضغوط ولن يستسلم امام اميركا وحلفائها وان ارادة ايران السياسية لن تهتز بمثل هذه الامور.

وصرح في جانب اخر من حديثه بان المرحلة الراهنة لم تشهد سوى اقل الاعمال الارهابية ولم تكن هنالك اغتيالات للعلماء النوويين واضاف، ان الركن الاساس لوزارة الامن هو الشعب بحيث يقوم المواطنون باطلاعها على اي حالة مشبوهة اينما كانت.

ونوه وزير الامن كذلك الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في سياق مكافحة الفساد الاقتصادي .

انتهى ** 2342