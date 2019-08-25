اختيار "بيرانوند" حارس مرمى برسبوليس افضل لاعب في ايران

طهران / 25 اب /اغسطس /ارنا- اكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي بان الامل تعزز كثيرا بتحسن الظروف الاقتصادية في البلاد مقارنة مع الماضي، لافتا الى فشل اميركا في تحقيق مآربها من وراء الضغوط القصوى التي تفرضها على ايران .