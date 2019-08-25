التوقيع على اتفاقية للتعاون السينمائي بين ايران وروسيا وكوريا الجنوبية

ووقع الاتفاقية امس السبت كل من امين المهرجان "علي رضا تابش" و"نيكولاي دان" مدير مهرجان زيروبلاس الروسي و"السيدة سو دونغ "ممثلة مهرجان "غورو " لافلام الاطفال في سيئول خلال اجتماع تحت عنوان يوم جمعية مهرجان افلام اوراسيا في اصفهان.

وقال تابش ان هذه الاتفاقية ستؤدي الى تعزيز الجهود في مجال انتاج افلام المشتركة والتبادل الفني والكوادر الانسانية والتعاون بين المهرجانات اكثر من ذي قبل.

واعرب مدير القسم الدولي لمهرجان افلام الاطفال والناشئين عن امله بان يفتح التوقيع على الاتفاقية ابوابا جديدة للتعاون متعدد الاطراف في المجال السينمائي.

من جانبها قالت "دونغ" ان الاتفاقية الثلاثية تحظى باهمية كبيرة وتعتبر بداية جيدة للتعاون الثقافي بين دول اوراسيا خاصة في المجال السينمائي.

بدوره اکد "دان" على اهمية التعاون الثلاثي في الاتفاقية وقال ان الدول التي تتحد وتتعاون تدرك وفهم بعضها البعض اكثر .

واقيمت مراسم افتتاح الدورة الـ 32 للمهرجان الدولي لافلام الاطفال والناشئين الاثنين الماضي 19 آب / اغسطس ويستمر اعماله حتى 26 آب/ اغسطس في القسمين المحلي والدولي في مدينة اصفهان.

انتهى** 1453**1049