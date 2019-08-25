موقع هيل: الاتحاد الأوروبي يواصل تأييده لدعم إيران في مواجهة امريكا

ووفقا لموقع هيل الامريكي على شبكة الإنترنت : في أعقاب تصاعد التوترات في الخليج الفارسي وقرار الولايات المتحدة بانضمام الدول الأوروبية الى التحالفات البحرية لحماية الممرات المائية لمضيق هرمز، يواصل الاتحاد الأوروبي وقوفه الى جانب طهران والابتعاد عن امريكا وعدم الانضمام الى سياسات واشنطن.

وأضاف هيل: بعد شهر من احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بعد بالالتزام بسياسات الضغط القصوى التي وضعها ترامب ضد طهران.

وفقا للتقرير، لا يُظهر الاتحاد الأوروبي اهتماما للانضمام إلى التحالف الأمريكي المتعدد الجنسيات في الخليج الفارسي ويرفض الحظر الامريكي، وبدلا من ذلك يكشف سلوك مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، جهودهم لحماية طهران بدلا من التصدي لتهديد ايران.

سعت امريكا في الأسابيع الأخيرة، الى تشكيل تحالف من مختلف الدول لتأمين الشحن في الخليج الفارسي، ولا سيما مضيق هرمز.

وصرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، مؤخرا أن التجربة تدل على أن وجود القوات الأمريكية والأجنبية في هذه المياه لم يؤد أبداً إلى الأمن، وأن أفضل ما يمكن أن يفعله الأمريكيون لتأمين أمن المنطقة هو مغادرة المنطقة لأن أمن المنطقة يتم توفيره تاريخيا من قبل الدول المجاورة لهذه المياه.

انتهى