مساعد روحاني:4500 شركة معرفية تنشط في ايران حالياً

وقال ستاري اليوم الاحد لمراسل ارنا ان ايران تملك اليوم اقتصادا كبيرا اساسه الشركات المعرفية وكادرها المتخصص في جميع المجالات مبينا انه يوجد حاليا 4 آلاف و 500 شركة معرفية في البلاد يعمل فيها 300 الف اخصائي .

واكد ستاري ان معظم هذه الشركات تم انشائها خلال الاعوام الستة الماضية وهذا يبين اهتمام الحكومة بهذه الشركات وكذلك ضرورة الانتقال من الاقتصاد المبني على المصادر النفطية الى اقتصاد يعتمد على العلم والمعرفة .

واضاف ستاري: بلغت مبیعات هذه الشركات خلال العام الماضی ( انتهى في 20 مارس 2019) من 80 الى 90 الف مليار تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان) مبينا انه خلال الاربعة اشهر الاخيرة من العام الحالي شهدت مبيعات هذه الشركات نموا ملحوظا.

واكد مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا ان سیاسة الحکومة هي دعم ومساندة وتنمیة الشرکات المعرفیة لاعتقادها ان هذا الامر يساعد في تنمية اقتصاد البلد في جميع المجالات .

وقال ايضا ان نشاط هذه الشركات شمل جميع المجالات ومنها صناعة السيارات والصناعات الجوية وصناعات الادوية حيث باتت هذه الشركات تقوم بتصدير منتجاتها الى الخارج.

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