تصدير 25 مليون دولار من الأسماك الى العراق

وقال سيد علي موسوي اليوم الأحد: تم تصدير الأسماك إلى العراق عبر محطة تصدير الثروة السمكية في حدود شلمجة (جنوب ايران).

وأضاف: ان التعاون بين غرف التجارة في آبادان وخرمشهر مع غرفة تجارة وصناعة واستثمار محافظة البصرة وإقامة معارض ومؤتمرات لتعريف فرص الاستثمار في منطقة أروند الحرة في المحافظة، يمكن أن يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تغطي منطقة أروند الحرة بمساحة 37 ألفا و400 هكتار في شمال غرب الخليج الفارسي، مدن آبادان وخرمشهر ومينوشهر (جزيرة مينو)، الواقعة بين نهري أروند وكارون.

هذه المنطقة مهمة بشكل خاص لمجاورتها لدولتي العراق والكويت، ولامتلاكها القدرات المناسبة مثل النقل البري والسكك الحديدية والطرق البحرية والجوية.

منذ بداية هذا العام وحتى نهاية يوليو ، تم استثمار 3 الاف مليار ريال في منطقة أروند الحرة، بزيادة قدرها 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

انتهى