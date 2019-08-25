٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83450070
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رئيس أركان الجيش:

الجيش الإيراني مستعد لمرافقة ناقلة "آدريان دريا"

الجيش الإيراني مستعد لمرافقة ناقلة "آدريان دريا"

طهران/ 25 آب/ اغسطس/ ارنا - أعلن مساعد قائد الجيش الايراني في شؤون التنسيق رئيس اركان الجيش الأدميرال حبيب الله سياري، أن هذه القوات العسكرية مستعدة لمرافقة ناقلة النفط "أدريان دريا" فيما إذا أمرت بذلك القيادة العسكرية.

وصرح الأدميرال حبيب الله سياري، للصحفيين اليوم الأحد، حول استعداد الجيش لمرافقة ناقلة النفط "ادريان دريا" ان الجيش والقوات البحرية مستعدة لمرافقة السفينة عند الضرورة.

وأضاف: ان القوة البحرية للجيش رافقت  أكثر من 5 الى 6 الاف سفينة في خليج عدن والبحر الأحمر، وقامت بتأمين السفن ويمكنها مرافقتها حيثما كان ذلك ضروريا.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد اصدرت قرار الافراج عن ناقلة النفط الايرانية "آدريان دريا" التي تحمل قرابة مليوني برميل من النفط الخام الإيراني، بعد ان احتجزتها القوة البحرية البريطانية في مياه جبل طارق بصورة غير قانونية لفترة 45 يوما بذريعة انها تحمل النفط الى سوريا الخاضعة للحظر من قبل الاتحاد الاوروبي.

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