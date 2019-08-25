الجيش الإيراني مستعد لمرافقة ناقلة "آدريان دريا"

وصرح الأدميرال حبيب الله سياري، للصحفيين اليوم الأحد، حول استعداد الجيش لمرافقة ناقلة النفط "ادريان دريا" ان الجيش والقوات البحرية مستعدة لمرافقة السفينة عند الضرورة.

وأضاف: ان القوة البحرية للجيش رافقت أكثر من 5 الى 6 الاف سفينة في خليج عدن والبحر الأحمر، وقامت بتأمين السفن ويمكنها مرافقتها حيثما كان ذلك ضروريا.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد اصدرت قرار الافراج عن ناقلة النفط الايرانية "آدريان دريا" التي تحمل قرابة مليوني برميل من النفط الخام الإيراني، بعد ان احتجزتها القوة البحرية البريطانية في مياه جبل طارق بصورة غير قانونية لفترة 45 يوما بذريعة انها تحمل النفط الى سوريا الخاضعة للحظر من قبل الاتحاد الاوروبي.

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