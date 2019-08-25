افتتاح مركز بارس اباد لتطوير التكنولوجيا في اردبيل

واضاف حبيب ابراهيم بور اليوم الاحد في تصريح لوكالة ارنا ان الشركات القائمة على المعرفية المسجلة في المدينة التقنية باردبيل تنتج 56 منتج تقني ويتم تصدير خمسة منها مشيرا الى 230 مركز تقني ينشط في محافظة اذربيجان الغربية والتي شهدت نموا بنسبة 60 بالمائة بالمقارنة مع ثلاث سنوات الماضية.

وتعتبر المدن التقنية من اهم مقومات الاقتصاد القائم على المعرفة وهو مكان مناسب لاستقرار وتنمية المؤسسات والشركات المعرفية وارتباطها مع المراكز العلمية والجامعية للنهوض باقتصاد البلاد نحو الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات.

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