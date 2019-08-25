٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83450147
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افتتاح مركز بارس اباد لتطوير التكنولوجيا في اردبيل

افتتاح مركز بارس اباد لتطوير التكنولوجيا في اردبيل

اردبيل / 25 آب / اغسطس / ارنا – اعلن رئيس المدينة التقنية في اردبيل عن افتتاح مركز بارس اباد لتطوير التكنولوجيا وقال ان هذه المراكز لها اهمية قصوى في تنمية الاقتصاد القائم على الشركات المعرفية التي تعتبر من مقومات الاقتصاد المقاوم.

واضاف حبيب ابراهيم بور اليوم الاحد في تصريح لوكالة ارنا ان الشركات القائمة على المعرفية المسجلة في المدينة التقنية باردبيل تنتج 56 منتج تقني ويتم تصدير خمسة منها مشيرا الى 230 مركز تقني ينشط في محافظة اذربيجان الغربية والتي شهدت نموا بنسبة 60 بالمائة بالمقارنة مع ثلاث سنوات الماضية.

وتعتبر المدن التقنية من اهم مقومات الاقتصاد القائم على المعرفة وهو مكان مناسب لاستقرار وتنمية المؤسسات والشركات المعرفية وارتباطها مع المراكز العلمية والجامعية للنهوض باقتصاد البلاد نحو الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات.

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