اتحاد الصلب العالمي: نمو إنتاج إيران بنحو 6 أضعاف نمو الإنتاج في العالم

ونقلت مؤسسة تطوير وتحديث صناعات المناجم الايرانية (ايميدرو) اليوم الأحد عن الاتحاد العالمي للصلب: ارتفع إجمالي إنتاج الصلب في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 في إيران بنسبة 6.3 بالمائة، وفي العالم كانت الزيادة بنسبة 4.5 في المئة.

وأضاف الاتحاد العالمي للصلب في تقريره: أن ايران انتجت من بداية شهر يناير إلى نهاية يوليو 2019، 14 مليونا و988 الف طن من الصلب الخام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، حيث كان 14 مليونا و91 الف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر ان 64 دولة في العالم انتجت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مليارا و83 مليون و558 الف طن من الصلب الخام ليسجل زيادة بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (مليار و36 مليون و616 الف طن) كما ان الإنتاج العالمي للصلب الخام سجل نموا بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 156 مليونا و891 ألف طن في شهر يوليو.

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