https://ar.irna.ir/news/83450284/ ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ رمز الخبر 83450284 أخبار ثقافية ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ رقم الصحفي: 1873 رمز الخبر 83450284 ٠ Persons أخبار ثقافية فيديو/فرقة رستاك الموسيقية تحيي حفلا خيريا لصالح منكوبي السيل جرجان - أحيت فرقة رستاك الموسيقية حفلاً في مدينة جرجان التابعة لمحافظة جلستان (شمال ايران) خصص عوائده لصالح منكوبي الفيضانات التي ضربت المحافظة في ربيع 2019. تحميل 18 MB فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان فرقة رستاك الموسيقية تقيم حفلا خيريا لصالح المنكوبين بالسيول في جرجان
تعليقك