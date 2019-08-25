فيديو/فرقة رستاك الموسيقية تحيي حفلا خيريا لصالح منكوبي السيل

آبادان/ 25 آب/ اغسطس/ ارنا- قال مساعد مدير الاستثمار في منطقة أروند الحرة، إن صادرات الثروة السمكية من هذه المنطقة إلى العراق بلغت قيمتها 25 مليون دولار، مضيفا أنه تم تصدير 4 الاف طن من الأسماك إلى العراق خلال الشهرين الماضيين.