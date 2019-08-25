٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦
رقم الصحفي: 1873
رمز الخبر 83450284
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فيديو/فرقة رستاك الموسيقية تحيي حفلا خيريا لصالح منكوبي السيل

فيديو/فرقة رستاك الموسيقية تحيي حفلا خيريا لصالح منكوبي السيل

جرجان - أحيت فرقة رستاك الموسيقية حفلاً في مدينة جرجان التابعة لمحافظة جلستان (شمال ايران) خصص عوائده لصالح منكوبي الفيضانات التي ضربت المحافظة في ربيع 2019.

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