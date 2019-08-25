ايران تصدر 2.3 مليار كيلوواط كهرباء الى الخارج

واضاف اردكانيان خلال مراسم افتتاح 27 مشروعا في مجال الطاقة بمحافة البرز (غرب طهران) انه خلال العام الحالي تم دعم الشبكة الوطنية للكهرباء بـ 150 الف ميغاواط ساعة مبينا انه خلال العام الماضي تم زيادة انتاج الكهرباء في البلاد بمقدار 3800 ميغاواط.

وقال ايضا انه وخلال اسبوع الحكومة ( 24-30 آب/اغسطس) سيتم افتتاح 227 مشروع في مجال الطاقة في مختلف محافظات البلاد منها تدشين 10 سدود كبيرة في 9 محافظات , ومد شبكة مياه لري 2000 هكتار من الاراضي الزراعية, واتصال 124 قرية بشبكة المياه الوطنية , وافتتاح 39 مصفاة لتكرير مياه الصرف الصحي , وافتتاح 12 مصفاة للمياه الصالحة للشرب.

واضاف: كذلك سيتم وضع حجر الاساس لـ 23 مشروعا كبيرا للطاقة في مختلف محافظات البلاد وباستثمارات تبلغ 43 الف مليار تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان).

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