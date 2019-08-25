الأدميرال سياري: أعددنا عدة سيناريوهات لمواجهة التهديدات المعادية

وأعتبر الأدميرال حبيب الله سياري في مراسم افتتاح الدورة الثلاثين للادارة الدفاعية بجامعة "دافوس" (جامعة القيادة والاركان التابعة للجيش الايراني) صباح اليوم الأحد، مسؤولية الجيش، الدفاع عن وحدة وسلامة أراضي البلاد، وقال: لإنجاز مهمة الجيش بشكل جيد، يجب أن نكون قادرين على بناء القدرات داخل أنفسنا.

واكد المسؤول العسكري الايراني على الاحتفاظ بالجهوزية لمواجهة اي تهديدات محتملة، لافتا الى ان اي عدو لا يجرؤ على التعرض لمقدساتنا وقال، ان قائد الثورة الاسلامية يؤكد دوما على اعداد الكوادر البشرية الفاعلة ويقول بانه لو امتلكتم مثل هذه الكوادر فبامكانهم انتاج المعدات اللازمة.

واشار الادميرال سياري الى ازاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي الايراني "باور 373" واضاف، انه لا احد كان يتصور بان يتمكن ابناء الثورة الاسلامية الحصول على هذه التكنولوجيا، وقد تم قبل عدة اشهر تدشين الطائرة المقاتلة الوطنية والمتطورة "كوثر" وشهدنا في مجال البحر ايضا انتاج واستخدام غواصات وسفن حربية متطورة، وتوصلنا في مجال القتال البري الى معدات متطورة جدا، وكل هذه المنجزات والتكنولوجيا تحققت في ظل استخدام كوادر بشرية فاعلة مع العلم والمعرفة والايمان بطبيعة الحال.

واعتبر ان سوح الحروب المستقبلية قد تغيرت كثيرا واضاف، ان سوح الحروب المستقبلية هي للحيوش التي تمتلك كوادر بشرية فاعلة في حين ان المعدات ليست هي التي تقرر نتيجة ساحة القتال، لافتا الى ان الكوادر البشرية الفاعلة هي التي ادت الى نجاحات الثورة الاسلامية في مرحلة الدفاع المقدس (في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام 1980-1988) وما بعدها.

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