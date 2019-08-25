ضبط أكثر من طن من المخدرات جنوب شرق ایران

وقال العقيد اكبري: إن شرطة مكافحة المخدرات وقوات خاصة تمكنت وفي أعقاب الحصول على معلومات استخباراتية عن نقل كميات كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية إلى داخل المحافظة، من كشف واعتقال العناصر المسلحة لتهريب المخدرات.

وأضاف هذا المسؤول العسكري أنه بعد تطهير المنطقة والقاء القبض على 3 من المهربين، تم ضبط 866 كيلو و 330 غرام من الافيون و 500 كيلو و16 غرام من الهيروين و14 كيلو و72 غرام من الحشيشه و29 كيلو و800 غرام من انواع المخدرات في هذه العملية ، وايضا ضبط كميات من الاسلحة والعتاد.

وتُعتبر محافظة سيستان وبلوشستان المحافظة الاولى والرائدة عالميا في مجال مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومتر مربع مركزها مدينة زاهدان، ذات طول حدودي مع أفغانستان وباكستان يبلغ 1100 كيلومتر.

انتهى