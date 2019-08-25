إيران وروسيا تبحثان سبل توسيع التعاون التقني والمهني

وخلال لقاء "سليمان باك سرشت" مع نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي في روسيا، ناقش الطرفان، تنفيذ مذكرة التفاهم للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي ابرمت في يونيو من هذا العام.

واعتبر المسؤول الايراني التطورات والتقدم الحاصل في روسيا في مجال التدريب التقني والمهني بالايجابي، معربا عن أمله في أن يتمكن البلدان من العمل بشكل وثيق لتطوير هذه التدريبات.

واشار الى مجالات التعاون المفضلة لإيران، وأكد على قضايا مثل إدارة وإقامة البطولات الوطنية والعالمية، وتقييم مهارات القوى العاملة والكفاءات وتدريب المدربين وتبادل الخبرات في مجال تدريب المهارات الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.

من جانبه وصف نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي الروسي نيكول فاكولوف، التعاون الثنائي على مدار العامين الماضيين بالجيد، وقال : بالنظر إلى العلاقات الإيجابية والودية بين البلدين، فانه يتعين الاستفادة من قدرة اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين لتطوير التدريب المهني.

ويشارك فريق مؤسسة التدريب التقني والمهني الايراني في المسابقة الدولية للمهارات الخامسة والأربعون لعام 2019، التى انطلقت بمدينة كازان الروسية.

و ستستمر المسابقة أربعة أيام، وتضم 1300 خبير و 1300 متسابق فى 56 مهارة من 63 دولة.

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