٢٥‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٣:٢٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83450707
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رئيس الصناعات الجو فضائية الإيرانية يصل إلى روسيا

رئيس الصناعات الجو فضائية الإيرانية يصل إلى روسيا

موسكو/ 25 آب / اغسطس/ ارنا - وصل نائب وزير الدفاع ، رئيس منظمة الصناعات الجو فضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى موسكو للمشاركة في معرض "ماكس 2019" الدولي للطيران والفضاء في روسيا.

وسيتفقد العميد عبدالكريم بني طرفي، معرض الفضاء الروسي، كما سيلتقي بنظرائه من روسيا ودول أخرى.

ومن المقرر ان تنطلق فعاليات معرض "ماكس 2019"، من 27 اغسطس الى الأول من سبتمبر، في منطقة جوكوفسكي بضواحي موسكو، وهو أحد أكبر معارض الطيران والفضاء في العالم، حيث تشارك كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية في المعرض.

وتمتد فعاليات المعرض، الذي يعقد مرة كل عامين حتى الأول من سبتمبر، على أن يخصص اليوم الأول 27 اغسطس من المعرض للمسؤولين الرسميين، وتخصص الأيام الثلاثة الأولى من المعرض لذوي الاختصاص والخبراء، فيما يفتح أبوابه للعامة في الأيام الثلاثة الأخيرة، ليتمكنوا من الإطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الطيران، ومشاهدة عروض الطيران البهلوانية.
 و تعرض أكثر من 340 شركة من 17 دولة أحدث ما توصلت إليه في عالم الطيران المدني والعسكري.
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