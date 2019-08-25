فصائل فلسطينية تدين الاعتداء على سوريا ولبنان

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة العدوان الصهيوني الإجرامي المتكرر على الأراضي السورية، والعدوان الصهيوني بواسطة طائرة مفخخة على حي سكني في الضاحية الجنوبية في بيروت.

واعتبرت في بيان لها ذلك إمعاناً في العنجهية الصهيونية المستمدة من الدعم الأمريكي اللامحدود، واستغلالا لحالة التشرذم العربية؛ لندعو الأمة العربية والإسلامية إلى توحيد صفوفها وتسخير مقدراتها لمواجهة هذا الإجرام الممنهج، والذي ينم عن أطماع توسعية وعقيدة همجية، ووقف أشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني.

كما ادانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي السورية.

وأضاف بيان صادر عن الجهاد: "إن من حق سوريا أن تدافع عن أرضها وتصدي هذا العدوان الصهيوني الغاشم الذي يستهدف أرضها وشعبها".

وأكدت أن استمرار الاٍرهاب و العربدة والانتهاكات الصهيونية سيؤدي إلى زيادة التوتر وتفجر الأوضاع، وهو ما يسعى نتنياهو وقادة الاحتلال إليه لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب أمن واستقرار المنطقة وحياة شعوبها.

وقالت حركة المجاهدين ان العدوان على سوريا والعراق ولبنان يؤكد بأن الكيان الصهيوني هو الخطر الأول والتهديد الأكبر على أمتنا جمعاء وليس فقط على الشعب الفلسطيني.

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