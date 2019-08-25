مسؤول : شركة ايرانية تنجح في انتاج دواء لعلاج الاطفال الخدج

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال مراسم ازاحة الستار عن هذا المنتج برعاية مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري"، اشار "شانه ساز" الى ان دواء منشط السطح محلي الصنع سيوفر ما يتراوح بين 4,5 و5 ملايين دولار على البلاد، وذلك مقارنة بسعر النسخة الاجنبية لهذا الدواء.

واكد المسؤول في وزارة الصحة الايرانية، ان القيمة العلاجية لهذا الدواء تفوق الجانب الاقتصادي، وذلك في ضوء حاجة البلاد الماسة اليوم الى الادوية والاغذية الضرورية للاطفال حديثي الولادة التي توقف استيرادها جراء سياسة الحظر الجائرة التي يمارسها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية.

واعرب رئيس منظمة الغذاء والدواء الوطنية، عن اسفه من ان العدو اليوم يسعى من خلال الحظر الى وضع التحديات وعرقلة جهود البلاد في مجال توفير الاغذية والادوية الاساسية للمواطنين ولاسيما الاطفال.

وبين، ان دواء سورفكتانت هو احد الادوية الضرورية لمعالجة الامراض الرئوية والذي ينبغي توفيره عبر الاستناد الى الطاقات الوطنية في ظل الحظر الراهن.

وتابع : لقد كانت هناك كبريات الشركات الاجنبية التي تعاونت معنا على مدى السنوات الماضية لكنها اليوم تواجه الضغوط على خلفية الحظر، كي تتوقف عن بيع المواد الخام الى ايران.

وقال شانه ساز : لولا تفعيل الطاقات الكامنة في مجال انتاج الدواء، لكان البلاد يواجه اليوم ازمة كبيرة من حيث توفير الادوية الضرورية مثل سورفكتانت.

ونوّه رئيس منظمة الدواء والغذاء بالانجازات المحققة في مرحلة مابعد الثورة الاسلامية بفضل الطاقات العلمية الوطنية، مؤكدا "نحن اليوم بفضل هذه الانجازات نقف مرفوعي الراس امام العدو".

واشار الى ان المحققين والعلماء الايرانيين يستطيعون اليوم انتاج اي نوع من الادوية في غضون عامين فقط؛ لان الحظر زاد في العزيمة الوطنية من اجل الصمود.

انتهى ** ح ع