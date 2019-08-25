ظريف : ينبغي على ايران والصين حماية السلام والامن الدوليين

جاء ذلك في مدونة نشرتها صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الناطقة بالانجليزية، بمناسبة الزيارة الثاثلة لوزير الخارجية الايراني الى بكين خلال الاشهر الستة الماضية.

ولفت ظريف في مدونته، الى ان البلدين طهران وبكين دأبها من اجل تعزيز الثقة المتبادلة بينهما على رسم خطة تعاون مشتركة على مدى 25 عاما، وتحديد الآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية لغاية العام 2045.

واوضح وزير الخارجية، ان هذه الخطة فضلا عن دورها في سياق مشروع طريق الحرير الستراتيجي والابداعي، تشير الى ان التعاون بين البلدين دخل مرحلة جديدة اليوم.

يتبع ...** ح ع